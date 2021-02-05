"Была определенная нестабильность в планировании, какие игры отменили, однако в целом мы достигли своих целей. Прежде всего, футболисты находятся в хороших физических кондициях. Несмотря на то, что сегодня они демонстрировали определенную усталость, которая зависела от нашей работы в последние дни, физически, тактически и даже ментально команда готова.

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Мы очень уверены перед второй частью чемпионата, Кубок Украины и Лигой Европы. Едем из Турции с полной уверенностью: ребята восстановлены. Были травмы, которые игроки уже преодолели. Все готовы.

Игра Бораца в глухой обороне? Подобно тому, что происходит в нашем чемпионате. Соперники садятся, закрывают блок, ни одного свободного пространства для атак нет. Там нам и следует работать – вблизи линии обороны противника. Необходимо создавать зоны, проходить между линиями, очень быстро держать мяч. Это было отработано, особенно в первом тайме.

Во втором соперник почти не владел мячом, но мы не смогли создать столько, сколько до перерыва. В первом тайме мы преодолевали соперника лучше. Однако если говорить о зонах и пространстве – да, очень сложно играть против таких команд.

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Было очень важно уехать без травм, с восстановленными игроками, с хорошим командным духом. Мы большие оптимисты: в прошлом сезоне так было и сейчас совершенно так же. У нас цель – выиграть чемпионат, Кубок Украины и провести достойную кампанию в Лиге Европы.

И для этого нужны все – все должны быть подготовленными. Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо физически, у нас почти нет никаких проблем, нет травм. Мы очень довольны этим собранием", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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