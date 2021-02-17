"Питання мого контракту абсолютно мене не хвилює. У моїх думках лише робота, на яку ми зараз налаштовуємося, підготовка до наступної зустрічі. Наші думки тільки про завтрашню гру, ні в якому разі не буду зараз думати про контракт.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру – компліменти ізраїльтянам та надія на перемогу

Я знаю, що в наступному році буду працювати, тому мені не варто переживати про це. Де? Подивимося згодом. Нам дуже важливо обіграти Маккабі, поїхати звідси з гідною перемогою, налаштувати гравців максимально на наступний матч.

Кожен день треба завершувати з розумінням того, що я провів його гідно і з чистою совістю. Про решту я зараз не переживаю", – сказав Каштру на прес-конференції перед першим поєдинком з Маккабі Тель-Авів в 1/16 Ліги Європи.

Зауважимо, Луїш Каштру очолив "гірників" влітку 2019-го, з якими здобував чемпіонство УПЛ у минулому сезоні. Також доходив до півфіналу ЛЄ, де програв Інтеру.

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