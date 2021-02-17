Каштру неоднозначно відповів на запитання про новий контракт із Шахтарем
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру висловився щодо продовження співпраці із "гірниками". Його чинний контракт завершується влітку 2021 року.
"Питання мого контракту абсолютно мене не хвилює. У моїх думках лише робота, на яку ми зараз налаштовуємося, підготовка до наступної зустрічі. Наші думки тільки про завтрашню гру, ні в якому разі не буду зараз думати про контракт.
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Я знаю, що в наступному році буду працювати, тому мені не варто переживати про це. Де? Подивимося згодом. Нам дуже важливо обіграти Маккабі, поїхати звідси з гідною перемогою, налаштувати гравців максимально на наступний матч.
Кожен день треба завершувати з розумінням того, що я провів його гідно і з чистою совістю. Про решту я зараз не переживаю", – сказав Каштру на прес-конференції перед першим поєдинком з Маккабі Тель-Авів в 1/16 Ліги Європи.
Зауважимо, Луїш Каштру очолив "гірників" влітку 2019-го, з якими здобував чемпіонство УПЛ у минулому сезоні. Також доходив до півфіналу ЛЄ, де програв Інтеру.
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