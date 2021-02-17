"Вопрос моего контракта абсолютно меня не волнует. В моих мыслях только работа, на которую мы сейчас настраиваемся, подготовка к следующей встрече. Наши мысли только о завтрашней игре, ни в коем случае не буду сейчас думать о контракте.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру – комплименты израильтянам и надежда на победу

Я знаю, что в следующем году буду работать, поэтому мне не стоит переживать об этом. Где? Посмотрим позже. Нам очень важно обыграть Маккаби, уехать с достойной победой, настроить игроков максимально на следующий матч.

Каждый день надо завершать с пониманием того, что я провел его достойно и с чистой совестью. Об остальном я сейчас не переживаю", – сказал Каштру на пресс-конференции перед первым поединком с Маккаби Тель-Авив в 1/16 Лиги Европы.

Заметим, Луиш Каштру возглавил "горняков" летом 2019-го, с которыми завоевал чемпионство УПЛ в прошлом сезоне. Также доходил до полуфинала ЛЕ, где проиграл Интеру.

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