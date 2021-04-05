"Чи розглядав можливість відставки перед матчем? Ні. Я відповідаю за роботу, яку виконую, як ми перейшли з сезону в сезон, які проблеми у нас були протягом сезону – травми, коронавірус. Прекрасно знаємо, що сталося. Перед матчем ми раптово залишилися без Матвієнка. Крім того, ми без Ісмаїлі, Корнієнка та Хочолави. У нас багато проблем, але ми працюємо.

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У житті ми не можемо бути лицемірними, мовляв, у нас є проблеми, а ми говоримо, що їх немає. Ні. Коли вони є – вони є. Ми намагаємося їх вирішити. Я ніколи не здамся і не буду дезертирувати. Я така людина. Я нічого не винен своїй совісті за весь час, що я в клубі. Кинути клуб? Ніколи", – сказав Каштру у коментарі для ТК Футбол.

Нагадаємо, контракт нинішнього наставника Шахтаря Луїша Каштру з донецьким клубом розрахований до літа.

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