"Зовсім поганий перший тайм, а другий запам'ятався автоголом і вилученням нашого гравця. Перейшли на схему 3-3-3, позаяк потрібно було ризикувати. Гналися за результатом, який забезпечили б нам 3 очки. Марлос забив, мали ще моменти, але не вдалося виграти. Тренер повинен взяти на себе відповідальність за результат, і я не тікаю від неї. Я беру втрату очок на себе.

Рух втримав сенсаційну нічию проти Шахтаря у матчі з вилученням Бондара та курйозним автоголом

Хлопці повністю віддавалися і закінчили гру втомленими. Шкода, що не досягли потрібного результату. Ми прекрасно знали, з ким гратимемо і як буде діяти суперник. Рух нас не здивував, але залишатися вдесятьох, програючи в рахунку – це важко.

Зараз потрібно відновитися і заспокоїтися, адже попереду ще багато турів. Ніяких відмовок шукати не будемо", – сказав Каштру для ТК Футбол 1.

Після трьох турів чемпіонату України Шахтар розташувався на нетиповій для себе 6-й сходинці.

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