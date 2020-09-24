"Совсем плохой первый тайм, а второй запомнился автоголом и удалением нашего игрока. Перешли на схему 3-3-3, поскольку нужно было рисковать. Гнались за результатом, который обеспечили бы нам 3 очка. Марлос забил, имели еще моменты, но не удалось выиграть. Тренер должен взять на себя ответственность за результат, и я не бегу от нее. Яберу потерю очков на себя.

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Ребята полностью отдавались и закончили игру уставшими. Жаль, что не достигли нужного результата. Мы прекрасно знали, с кем играть и как будет действовать соперник. Движение нас не удивил, но оставаться вдесятером, проигрывая в счете – это тяжело.

Сейчас нужно восстановиться и успокоиться, ведь впереди еще много туров. Никаких отговорок искать не будем", – сказал Каштру для ТК Футбол 1.

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