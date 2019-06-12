toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Каштру назвав свою першу ціль в Шахтарі

12 червня 22:50 964 Читать на русском
Каштру назвав свою першу ціль в Шахтарі
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Новий керманич донецького Шахтаря Луїш Каштру вже окреслив найближчі цілі "гірників".

"Основні цілі Шахтаря – продовжувати перемагати і вигравати титули. Ця мета перед нами вже на найближчий офіційний матч – за Суперкубок з Динамо. Постараємося завоювати трофей і успішно пройти весь сезон.

Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

Я хочу щоб в Європі бачили наші матчі і розуміли, що Шахтар з кожним разом все кращий і сильніший, що він готовий виступати на міжнародній арені", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, португальський фахівець підписав контракт з донецьким клубом на 2 сезони.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України
12 червня
10836
Теги
Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
27
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук