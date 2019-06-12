Каштру назвав свою першу ціль в Шахтарі

Новий керманич донецького Шахтаря Луїш Каштру вже окреслив найближчі цілі "гірників".

"Основні цілі Шахтаря – продовжувати перемагати і вигравати титули. Ця мета перед нами вже на найближчий офіційний матч – за Суперкубок з Динамо. Постараємося завоювати трофей і успішно пройти весь сезон.

Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

Я хочу щоб в Європі бачили наші матчі і розуміли, що Шахтар з кожним разом все кращий і сильніший, що він готовий виступати на міжнародній арені", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, португальський фахівець підписав контракт з донецьким клубом на 2 сезони.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво