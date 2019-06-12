Каштру назвал свою первую цель в Шахтере

Новый руководитель донецкого Шахтера Луиш Каштру уже очертил ближайшие цели "горняков".

"Основные цели Шахтера – продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон.

Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

Я хочу чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что Шахтер с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, португальский специалист подписал контракт с донецким клубом на 2 сезона.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво