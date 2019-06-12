toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Каштру назвал свою первую цель в Шахтере

22:52 69 Читати українською
Каштру назвал свою первую цель в Шахтере
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Новый руководитель донецкого Шахтера Луиш Каштру уже очертил ближайшие цели "горняков".

"Основные цели Шахтера – продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон.

Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

Я хочу чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что Шахтер с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, португальский специалист подписал контракт с донецким клубом на 2 сезона.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Украина U-20 – Италия U-20: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова
00:15
995
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы
    Україна — 15:39620 УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы
1
дн
:
22
час
:
22
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук