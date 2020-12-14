"Маккабі вийшов з другої сходинки у групі після Вільяреала. На даний момент у своєму чемпіонаті вони посідають п'ятий щабель, відстаючи на чотири очки від лідера. Я ніколи не розглядаю суперників по позиції в турнірній таблиці – це статистика. Нас чекає два матчі, які будуть дуже складними. Все після зимової паузи. У нас будуть міжсезонні збори, щоб підготуватися до другої частини чемпіонату і до Ліги Європи, набрати дуже хорошу форму і повернутися готовими до таких матчів. Маккабі – складна команда, але я думаю, що ми також будемо складними для них.

Палкін: Шахтар повинен вигравати Лігу Європи

Я раніше ніколи не грав проти клубів з Ізраїлю. Знаю, що у них хороші футболісти, наприклад, в Лізі націй ми бачили чудову команду. І в той же час в топ-п'ятірку Європи вони не входять. Це може змусити людей недооцінювати суперника. Але у нас за останній час вже є достатній життєвий досвід: з Реалом відчули, що вони не так серйозно до нас поставилися, і ми перемогли. Думаю, ми повинні дуже серйозно ставитися до свого суперника, щоб пройти Маккабі.

Я в курсі, що Маккабі проведе 13 матчів до зустрічі з Шахтарем. Але минулого сезону було те ж саме, і тим не менше ми дісталися до півфіналу. Ми повинні знайти стратегію для того, щоб розвинути нашу команду, вивести Шахтар на дуже високий рівень. Є чемпіонат, Кубок і Ліга Європи, і ми підготуємося найкращим чином.

Які цілі Шахтаря в Лізі Європи? Для початку пройти в наступний раунд, обігравши Маккабі. Щось планувати, не знаючи, якими будуть суперники, дуже складна вправа. У будь-якому випадку у нас є кисло-солодкий присмак після єврокубкового шляху минулого сезону. З одного боку, було приємно дійти до півфіналу Ліги Європи, але з іншого – погано, що не дійшли до фіналу. Ми живемо між двома цими почуттями. Хотіли б дійти до кінця. Будемо працювати і знаємо, наскільки це складно. Всі команди, які беруть участь у турнірі, хочуть дійти до фіналу", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "гірникам" випало зустрітись з Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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