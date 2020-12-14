"Маккаби вышел со второго места в группе после Вильярреала. На данный момент в своем чемпионате они находятся на пятом месте, отставая на четыре очка от лидера. Я никогда не рассматриваю соперников по позиции в турнирной таблице – это статистика. Нас ждет два матча, которые будут очень сложными. Все после зимней паузы. У нас будут межсезонные сборы, чтобы подготовиться ко второй части чемпионата и в Лиге Европы, набрать очень хорошую форму и вернуться готовыми к таким матчам. Маккаби – сложная команда, но я думаю, что мы также будем сложны для них.

Палкин: Шахтер должен выигрывать Лигу Европы

Я раньше никогда не играл против клубов из Израиля. Знаю, что у них хорошие футболисты, например, в Лиге наций мы видели замечательную команду. И в то же время в топ-пятерку Европы они не входят. Это может заставить людей недооценивать соперника. Но у нас за последнее время уже есть достаточный жизненный опыт: с Реалом почувствовали, что они не так серьезно к нам отнеслись, и мы победили. Думаю, мы должны очень серьезно относиться к своему сопернику, чтобы пройти Маккаби.

Я в курсе, что Маккаби проведет 13 матчей до встречи с Шахтером. Но в прошлом сезоне было то же самое, и тем не менее мы добрались до полуфинала. Мы должны найти стратегию для того, чтобы развить нашу команду, вывести Шахтер на очень высокий уровень. Есть чемпионат, Кубок и Лига Европы, и мы подготовимся наилучшим образом.

Какие цели Шахтера в Лиге Европы? Для начала пройти в следующий раунд, обыграв Маккаби. Что-то планировать, не зная, какими будут соперники, очень сложное упражнение. В любом случае у нас есть кисло-сладкий привкус после еврокубкового пути прошлого сезона. С одной стороны, было приятно дойти до полуфинала Лиги Европы, но с другой – плохо, что не дошли до финала. Мы живем между двумя этими чувствами. Хотели бы дойти до конца. Будем работать и знаем, насколько это сложно. Все команды, которые участвуют в турнире, хотят дойти до финала", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "горнякам" выпало встретиться с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный матч – через неделю, 25 февраля.

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