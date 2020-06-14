Каштру: Можемо стати чемпіонами вже у наступному турі – можливо, тому проти Колоса щось пішло не так

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував виступ команди у матчі 26 туру УПЛ проти Колоса (1:0).

"У першому таймі подачі на фланг йшли не найкращим чином. Потрібно було почекати і приймати правильне рішення. Були деякі труднощі з проходами. У другому таймі ми почали сильно. У нас було більше хороших моментів. В останні 10 хвилин Колос зробив ставку на стандарти. Але ми змогли залишитися компетентними. Гарна перемога, ще один крок вперед до нашої головної мети.

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Ми хочемо стати чемпіонами. Це планувалося з першого дня сезону. Вітаю гравців суперника, тому що вони створювали нам труднощі протягом усіх 90 хвилин. Колос – дуже сильна команда. Сьогодні вони виконали хорошу роботу. Це дуже агресивний суперник протягом усього матчу. Він ускладнив нашу перемогу.

– Після дощу Шахтар зупинився. Команді не вистачає мотивації?

– Ні. Ми в футболі багато років. Прекрасно розуміємо, що деякі чинники під час матчу можуть вплинути на гру. Пішов дуже сильний дощ, поле стало важким. Зрозуміло, що команда дещо втратила координацію.

Через різницю в очках з другим місцем ми можемо стати чемпіонами в наступному матчі. Якщо ні – через матч-два. Можливо, тому проти Колоса щось і пішло не так. Але ми компетентні хлопці. Ми прекрасно розуміємо, що хочемо стати чемпіонами якомога раніше", – підсумував Каштру в коментарі телеканалу Футбол.

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