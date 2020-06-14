Каштру: Можем стать чемпионами уже в следующем туре – возможно, поэтому против Колоса что-то пошло не так

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил выступление команды в матче 26 тура УПЛ против Колоса (1:0).

"В первом тайме подачи на фланг шли не лучшим образом. Нужно подождать и принимать правильное решение. Были некоторые трудности с проходами. Во втором тайме мы начали сильно. У нас было больше хороших моментов. В последние 10 минут Колос сделал ставку на стандарты. Но мы смогли остаться компетентными. Хорошая победа, еще один шаг вперед к нашей главной цели.

Роскошная игра голкиперов и судейская ошибка в видеообзоре матча Колос – Шахтер – 0:1

Мы хотим стать чемпионами. Это планировалось с первого дня сезона. Поздравляю игроков соперника, потому что они создавали нам трудности на протяжении всех 90 минут. Колос – очень сильная команда. Сегодня они проделали хорошую работу. Это очень агрессивный соперник на протяжении всего матча. Он усложнил нашу победу.

– После дождя Шахтер остановился. Команде не хватает мотивации?

– Нет. Мы в футболе много лет. Прекрасно понимаем, что некоторые факторы во время матча могут повлиять на игру. Пошел очень сильный дождь, поле стало сложным. Понятно, что команда несколько утратила координацию.

Из-за разницы в очках со вторым местом мы можем стать чемпионами в следующем матче. Если нет – через матч-два. Возможно, поэтому против Колоса что-то и пошло не так. Но мы компетентные ребята. Мы прекрасно понимаем, что хотим стать чемпионами как можно раньше", – подытожил Каштру в комментарии телеканалу Футбол.

Шахтер пережил кошмар против Колоса – 18-летний украинец стал героем, экс-динамовцы простили