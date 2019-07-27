Шахтар – Динамо: "гірники" прибули в Одесу на матч Суперкубка України

Донецький Шахтар прибув в Одесу на матч Суперкубка України проти київського Динамо, який відбудеться 28 липня.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що команда прилетіла в Одесу, де зіграє матч за Суперкубок України-2019 проти київського Динамо, який відбудеться 28 липня о 21:00.

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Варто зазначити, що у заявці присутні Віктор Коваленко та Оларенваджу Кайоде. Останнього пов'язували з переходом на правах оренди в московський Спартак.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Маркіньйос Сіпріано, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, В’ячеслав Танковський, Тайсон, Марлос, Алан Патрік, Тете, Віктор Коваленко, Сергій Болбат, Манор Соломон, Маркос Антоніо, Фернандо, Дентінью

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Густаво Бланко Лещук, Оларенваджу Кайоде

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