Про перехід 34-річного Мартіна Касереса левантійці оголосили на своєму офіційному сайті. Угода розрахована до завершення сезону 2021/22 і містить опцію продовження на рік. Ветеран дістався Леванте безкоштовно.

Уругваєць зараз перебуває в таборі національної команди, яка проводить чергові поєдинки відбору на ЧС-2022. Найближчими днями досвідчений захисник приєднається до своїх нових партнерів.

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Впродовж кар'єри Касерес пограв за Вільяреал, Барселону, Ювентус, Севілью, Лаціо й низку інших клубів. У складі Барси виграв ЛЧ 2008/09, а загалом з різними клубами 7 разів ставав чемпіоном. Першу половину поточного сезону провів у Кальярі (15 матчів, 1 гол, 1 асист), але вирішив покинув клуб.

Леванте посідає 20 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда з Валенсії після 21-го туру відстає від рятівної зони на 9 очок.

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