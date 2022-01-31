О переходе 34-летнего Мартина Касереса левантийцы объявили на своем официальном сайте. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/22 и содержит опцию продления на год. Ветеран достался Леванте бесплатно.

Уругваец сейчас находится в лагере национальной команды, проводящей очередные поединки отбора на ЧМ-2022. В ближайшие дни опытный защитник присоединится к своим новым партнерам.

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В течение карьеры Касерес поиграл за Вильярреал, Барселону, Ювентус, Севилью, Лацио и ряд других клубов. В составе Барсы выиграл ЛЧ 2008/09, а в общей сложности с разными клубами 7 раз становился чемпионом. Первую половину текущего сезона провел в Кальяри (15 матчей, 1 гол, 1 ассист), но решил покинуть клуб.

Леванте занимает 20 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда из Валенсии после 21-го тура отстает от спасительной зоны на 9 очков.

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