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Карвахаль назвав найкращого гравця в історії Реала – це не Роналду

15:55 159 Читать на русском
Карвахаль назвав найкращого гравця в історії Реала – це не Роналду
Рауль / фото із соцмереж

Захисник Реала Даніель Карвахаль порівняв Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі і назвав найкращого гравця в історії "вершкових".

"Думаю, Мессі і Роналду складно порівнювати. Хоч вони обидва грають в нападі і обидва серед найкращих футболістів в історії, вони дуже різні. Мессі – гравець, який більше робить для футболу, гравець з кращим баченням поля, пасом, у нього відмінний дриблінг і він уміло шукає вільні зони.

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Роналду ж бомбардир, футболіст, який діє в штрафній, який робить все, щоб забити гол. І це працює. Вони дуже різні. Роналду здається більш імпульсивним, діє інтуїтивно. Мессі ж виглядає спокійним хлопцем.

Найкращий гравець в історії Реала? Рауль. Я асоціюю себе з ним. Він командний гравець, футболіст, який всього досяг завдяки старанній роботі. Про нього не можна сказати, що він найшвидший, краще за всіх грає головою або найкращий в дриблінгу.

Але він все робив правильно. Це підтверджують його голи, все, що він зробив для "мадридистів" і для мене в футболці Реала", – цитує Карвахаля beIN Sport.

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