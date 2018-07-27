Карвахаль назвал лучшего игрока в истории Реала – это не Роналду

Защитник Реала Даниэль Карвахаль сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси и назвал лучшего игрока в истории "сливочных".

"Думаю, Месси и Роналду сложно сравнивать. Хотя они оба играют в нападении и оба среди лучших футболистов в истории, они очень разные. Месси – игрок, который больше делает для футбола, игрок с лучшим видением поля, пасом, у него отличный дриблинг и он умело ищет свободные зоны.

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Роналду же бомбардир, футболист, который действует в штрафной, который делает все, чтобы забить гол. И это работает. Они очень разные. Роналду кажется более импульсивным, действует интуитивно. Месси же выглядит спокойным парнем.

Лучший игрок в истории Реала? Рауль. Я ассоциирую себя с ним. Он командный игрок, футболист, который всего достиг благодаря усердной работе. О нем нельзя сказать, что он самый быстрый, лучше всех играет головой или лучший в дриблинге.

Но он все делал правильно. Это подтверждают его голы, все, что он сделал для "мадридистив" и для меня в футболке Реала", – цитирует Карвахаля beIN Sport.

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