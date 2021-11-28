У центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Попри вагому перевагу "синіх, у першому таймі глядачі голів і не дочекалися. А на старті другої половини несподівано повів МЮ.

Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Лондонці проґавили контратаку "червоних дияволів", Жоржінью невдало зіграв на прийомі та дозволив Санчо та Рашфорду втекти вдвох на одного Менді – Джейдон забив прем'єрний м'яч у Прем'єр-лізі. Челсі відігрався на 69-й хвилині, коли Жоржінью впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол Ван-Біссаки проти Тьягу Сілви.

МЮ відскочив на полі Челсі – "золотий" подарунок для Санчо, потужний Тухель не дотиснув і розгубив гандикап на чолі АПЛ