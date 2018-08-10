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Карраскаль: Вболівальники – важлива частина Карпат

20:00 121 Читать на русском
Карраскаль: Вболівальники – важлива частина Карпат
Хорхе Карраскаль / фото ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Хорхе Карраскаль поділився враженнями від зустрічі з вболівальниками "левів" під час якої колумбійський футболіст продавав квитки на найближчий домашній матч проти Зорі.

"Знаєте, я дуже щасливий. Люди люб’язно ставляться до нас. Радий, що вкотре вдалось відчути такі позитивні емоції.

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Чи додає це мотивації на ігри? Вона походить від команди. Зі свого боку ми мусимо давати мотивацію вболівальникам, щоб вони приходили та підтримували нас.

Ми дуже інтенсивно працювали впродовж цілого тижня. Обіцяю, що кожен із нас зробить все можливе, аби здобути важливі очки та, головне, потішити наших фанів. Хочу запросити вболівальників на стадіон. Вони є важливою частиною нашої команди. Без їхньої підтримки нам дуже важко", – цитує Карраскаля прес-служба "левів".

Нагадаємо, матч 4-го туру УПЛ між Карпатами та Зорею відбудеться у неділю, 12 серпня. Початок поєдинку о 17 годині.

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Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

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