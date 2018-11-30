Карраскаль повернувся у загальну групу Карпат

Один з лідерів львівських Карпат готовий взяти участь у матчі проти київського Арсенала.

Колумбійський хавбек Карпат Хорхе Карраскаль відновився після травми коліна, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Через травму футболіст не брав участі у матчі проти Десни в 16 турі УПЛ, в якому його команда поступилася з рахунком 0:2.

Наразі Карраскаль себе добре почуває та готовий взяти участь в матчі з Арсеналом-Київ, який відбудеться завтра, 1 грудня. Початок зустрічі – о 17.00.

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