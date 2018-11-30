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Карраскаль повернувся у загальну групу Карпат

16:15 103 Читать на русском
Карраскаль повернувся у загальну групу Карпат
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпати

Один з лідерів львівських Карпат готовий взяти участь у матчі проти київського Арсенала.

Колумбійський хавбек Карпат Хорхе Карраскаль відновився після травми коліна, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Через травму футболіст не брав участі у матчі проти Десни в 16 турі УПЛ, в якому його команда поступилася з рахунком 0:2.

Наразі Карраскаль себе добре почуває та готовий взяти участь в матчі з Арсеналом-Київ, який відбудеться завтра, 1 грудня. Початок зустрічі – о 17.00.

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Україна17 тур

Арсенал-Київ - Карпати: Субота 01 грудня 2018

Арсенал-Київ
до матчу
23
год
:
51
хв
Карпати
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Карпати Карпати Арсенал-Київ - Карпати Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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