Швед – найкращий гравець УПЛ у листопаді

УПЛ визначила найкращого гравця листопада, ним став нападник Карпат Мар'ян Швед.

За футболіста Карпат свої голоси віддали 45% респондентів, повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

Циганик: Можу точно сказати, що Динамо не цікавиться Шведом

Другим став гравець Динамо Микола Шапаренко, який отримав 25% голосів. Третій – Андрій Цуріков з Олександрії, за якого свій голос віддали 11%.

Крім названих гравців, у голосуванні брали участь Ісмаїлі – Шахтар, Артем Гордієнко – Зоря, Андрій Запорожан – Олександрія, Олександр Філіпов – Десна та Віктор Циганков з Динамо.

У листопаді Швед зіграв за Карпати 3 гри в УПЛ, де двічі забив та одного разу віддав результативну передучу. Нагадаємо, що клаусула Шведа складає 2 мільйони євро.

Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки Мораіш