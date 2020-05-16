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Карраскаль може стати ключем до трансферу Ігуаїна з Ювентуса

13:56 195 Читать на русском
Карраскаль може стати ключем до трансферу Ігуаїна з Ювентуса
Хорхе Карраскаль / El Heraldo

Аргентинський Рівер Плейт готовий обміняти колишнього півзахисника львівських Карпат Хорхе Карраскаля на форварда туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

"Мільйонери" не відмовилися від ідеї повернути досвідченого нападника на Монументаль, повідомляє Tuttosport.

Ігуаїн останнім із легіонерів Ювентуса повернувся до Італії

Рівер Плейт прагне скористатися хитким становищем Ігуаїна в Ювентусі, щоб підсилити свою атакувальну лінію. Форвард є вихованцем Рівера й розпочав професіональну кар'єру в Буенос-Айресі. Через хворобу матері Ігуаїн провів на батьківщині 2 місяці та підсилив чутки про власне повернення до рідного клубу.

Бажання столичного гранда повернути Ігуаїна настільки велике, що Рівер Плейт готовий використати Карраскаля як частину угоду з трансферу аргентинця. Раніше "Стара синьйора" проявляла інтерес до екс-вінгера Карпат. Туринці, однак, більше цікавляться нападником Хуліаном Альваресом.

У нинішньому сезоні Хорхе Карраскаль провів 8 матчів у Суперлізі Аргентини, в яких забив 2 м'ячі. Натомість в активі його одноклубника 7 поєдинків.

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