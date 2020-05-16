Карраскаль може стати ключем до трансферу Ігуаїна з Ювентуса

Аргентинський Рівер Плейт готовий обміняти колишнього півзахисника львівських Карпат Хорхе Карраскаля на форварда туринського Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

"Мільйонери" не відмовилися від ідеї повернути досвідченого нападника на Монументаль, повідомляє Tuttosport.

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Рівер Плейт прагне скористатися хитким становищем Ігуаїна в Ювентусі, щоб підсилити свою атакувальну лінію. Форвард є вихованцем Рівера й розпочав професіональну кар'єру в Буенос-Айресі. Через хворобу матері Ігуаїн провів на батьківщині 2 місяці та підсилив чутки про власне повернення до рідного клубу.

Бажання столичного гранда повернути Ігуаїна настільки велике, що Рівер Плейт готовий використати Карраскаля як частину угоду з трансферу аргентинця. Раніше "Стара синьйора" проявляла інтерес до екс-вінгера Карпат. Туринці, однак, більше цікавляться нападником Хуліаном Альваресом.

У нинішньому сезоні Хорхе Карраскаль провів 8 матчів у Суперлізі Аргентини, в яких забив 2 м'ячі. Натомість в активі його одноклубника 7 поєдинків.

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