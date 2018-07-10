Карраскаль: Карпати стали частинкою мене, а я став частинкою Карпат

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль розповів, чому вирішив залишитись у складі "левів".

"Клуб мене прийняв, як рідного. Карпати стали частинкою мене, а я став частинкою Карпат. Цей клуб в моєму серці.

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Тому я вирішив продовжувати тут свою кар’єру. Карпати дозволити мені вирости на професійному рівні. Ну, крім всього іншого, я відчуваю любов людей, наших уболівальників, а мені подобається дарувати їм радість.

Команда має свої цілі і ми маємо рухатися до їх виконання. Я вважаю, що Карпати повинні показати значно кращі результати, аніж ті, що були в минулому чемпіонаті", – цитує Карраскаля прес-служба Карпат.

Нагадаємо, львівські Карпати зараз готуються до новогу сезону УПЛ на зборах у Польщі.

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