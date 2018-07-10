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Карраскаль: Карпаты стали частью меня, а я стал частью Карпат

21:06 47 Читати українською
Карраскаль: Карпаты стали частью меня, а я стал частью Карпат
Карраскаль (слева) / фото: официальный сайт Карпат

Полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль рассказал, почему решил остаться в составе "львов".

"Клуб меня принял, как родного. Карпаты стали частью меня, а я стал частью Карпат. Этот клуб в моем сердце.

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Поэтому я решил продолжать здесь свою карьеру. Карпаты позволили мне вырасти на профессиональном уровне. Ну, кроме всего прочего, я чувствую любовь людей, наших болельщиков, а мне нравится дарить им радость.Команда имеет свои цели и мы должны двигаться к их выполнению.

Я считаю, что Карпаты должны показать значительно лучшие результаты, чем те, что были в прошлом чемпионате", – цитирует Карраскаль пресс-служба Карпат.

Напомним, львовские Карпаты сейчас готовятся к новому сезону УПЛ на сборах в Польше.

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Карпаты Карпаты Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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