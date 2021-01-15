"Я вважаю, що для Ліверпуля ця гра важливіша, ніж для Юнайтед. На них лежить більша відповідальність.

"Манчестер Юнайтед не на одному рівні з Ліверпулем": Погба готовий обігрувати чинних чемпіонів АПЛ

Якщо МЮ досягне в гостях результату, тоді з'явиться віра в те, що вони можуть виграти чемпіонат. Люди думають, що Ман Юнайтед може впасти в таблиці, а Ліверпуль все ще має перевагу, але якщо манкуніанці виграють на Енфілді, це шокує АПЛ.

Це матч, в якому Ліверпулю потрібно показати, що вони чемпіони. Ліверпуль повинен досягти результату і показати гру, яка поставить Манчестер Юнайтед на місце", – цитує Каррагера Sky Sports.

До слова, "червоні дияволи" випереджають підопічних Клоппа на три пункти на вершині турнірної таблиці АПЛ перед очним протистоянням.

Манчестер Юнайтед лідирує в АПЛ вперше з часів Фергюсона – ренесанс Погба та мрії про титул перед принциповою битвою