Кардіфф – Челсі: Каррагер в окулярах віртуальної реальності довів, що арбітр не міг бачити офсайду

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер в окулярах віртуальної реальності розглянув гол Сесара Аспілікуети з явного положення поза грою в матчі Кардіфф – Челсі.

"Я відчуваю величезні симпатії до суддівській бригаді, і скажу, що для них було практично неможливо зафіксувати офсайд. Можливо, Ніл Уорнок не надто це схвалить, але до цього я розмовляв з Майком Райлі про те, як арбітрам часом буває складно розгледіти подібні речі, і про те, що з цим можна зробити в майбутньому. Це досить рідкісний випадок.

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Ось момент, коли Алонсо віддає передачу. Огляд лайнсмена абсолютно заблокований. Так, коли я зупиняю час і трохи відхиляюсь, то можу побачити явний офсайд, але ви ж бачили, на якій швидкості все це відбувалося. Як він міг зафіксувати офсайд? Це і є причина, чому я так сильно симпатизую лайнсмену. Ми повинні максимально відчути себе в їх шкурі, щоб зрозуміти, чому це так складно", – цитує Каррагера fapl, посилаючись на ефір Monday Night Football.

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