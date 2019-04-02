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Кардіфф – Челсі: Каррагер в окулярах віртуальної реальності довів, що арбітр не міг бачити офсайду

13:09 443 Читать на русском
Кардіфф – Челсі: Каррагер в окулярах віртуальної реальності довів, що арбітр не міг бачити офсайду
Джеймі Каррагер / скріншот з відео

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер в окулярах віртуальної реальності розглянув гол Сесара Аспілікуети з явного положення поза грою в матчі Кардіфф – Челсі.

46’ Віктор Камараса
 
Сесар Аспілікуета 84’
Рубен Лофтус-Чік 91’

"Я відчуваю величезні симпатії до суддівській бригаді, і скажу, що для них було практично неможливо зафіксувати офсайд. Можливо, Ніл Уорнок не надто це схвалить, але до цього я розмовляв з Майком Райлі про те, як арбітрам часом буває складно розгледіти подібні речі, і про те, що з цим можна зробити в майбутньому. Це досить рідкісний випадок.

"Якщо ти не можеш побачити офсайд, я не знаю, чому ти судиш", – Уорнок розніс арбітра після матчу з Челсі

Ось момент, коли Алонсо віддає передачу. Огляд лайнсмена абсолютно заблокований. Так, коли я зупиняю час і трохи відхиляюсь, то можу побачити явний офсайд, але ви ж бачили, на якій швидкості все це відбувалося. Як він міг зафіксувати офсайд? Це і є причина, чому я так сильно симпатизую лайнсмену. Ми повинні максимально відчути себе в їх шкурі, щоб зрозуміти, чому це так складно", – цитує Каррагера fapl, посилаючись на ефір Monday Night Football.

Челсі у компенсований час вирвав скандальну перемогу над Кардіффом

Теги
Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Челсі Челсі Кардіфф Кардіфф Англія Кардіфф - Челсі
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