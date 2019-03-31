Челсі у компенсований час вирвав скандальну перемогу над Кардіффом

В рамках 32-го туру АПЛ Челсі завдяки голам Сесара Аспілікуети та Рубена Лофтуса-Чіка здобув важку перемогу над Кардіффом (1:2).

Перший тайм зустрічі пройшов у позиційній боротьбі без особливої гостроти. Челсі прогнозовано контролював м'яч близько 75% ігрового часу, але тиск "пенсіонерів" вилився лише у кілька не дуже небезпечних пострілів. Найближчим до голу був Маркос Алонсо, який на 39-й хвилині вирвався на ударну позицію в карному майданчику, але у площину воріт іспанець не влучив. Кардіфф не мав і того, тому здавалося, ніби лондонці по перерві легко доб'ються позитивного результату.

"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі

Не все сталося, як гадалося. Вже на 46-й хвилині Кардіфф відкрив рахунок: Гарі Артер виконав класну передачу в штрафний, а Віктор Камараса у дотик прошив голкіпера – 0:1. Вже на 49-й Вілліан міг відквитати цей м'яч, але його удар з-за меж штрафного пройшов по центру і виявився нескладним. Мауріціо Саррі випустив на поле Едена Азара, Рубена Лофтус-Чіка та Олів'є Жиру, але гостроти стало навіть менше.

Кардіфф впевнено відбивався до середини 70-х хвилин, але клас суперника дався взнаки. Якщо на 74-й Вілліан з хорошої позиції вистрілив поруч зі стійкою, то на 84-й після кутового Сесар Аспілікуета замкнув скидку Маркоса Алонсо та зрівняв рахунок – щоправда, капітан "аристократів", найімовірніше, перебував у офсайді.

На 90+1 хвилині Челсі дотиснув валлійців завдяки навісу Вілліана, після якого Лофтус-Чік ударом головою забив переможний гол – 1:2.

Таким чином, Челсі набрав 60 очок та наздогнав Арсенал, хоча й залишився на шостій позиції. Кардіфф з 28 заліковими балами продовжив перебування у зоні вильоту.