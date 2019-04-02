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Кардифф – Челси: Каррагер в очках виртуальной реальности доказал, что арбитр не мог видеть офсайда

13:13 58 Читати українською
Кардифф – Челси: Каррагер в очках виртуальной реальности доказал, что арбитр не мог видеть офсайда
Джейми Каррагер / скриншот с видео

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер в очках виртуальной реальности рассмотрел гол Аспиликуэты из явного положения вне игры в матче Кардифф – Челси.

46’ Виктор Камараса
 
Сесар Аспиликуэта 84’
Рубен Лофтус-Чик 91’

"Я чувствую огромные симпатии к судейской бригаде, и скажу, что для них было практически невозможно зафиксировать офсайд. Возможно, Нил Уорнок не слишком это одобрит, но до этого я разговаривал с Майком Райли о том, как арбитрам порой бывает сложно разглядеть подобные вещи, и о том, что с этим можно сделать в будущем. Это довольно редкий случай.

"Если ты не можешь увидеть офсайд, я не знаю, почему ты судишь", – Уорнок разнес арбитра после матча с Челси

Вот момент, когда Алонсо отдает передачу. Обзор лайнсмена абсолютно заблокирован. Так, когда я останавливаю время и немного отклоняюсь, то вижу явный офсайд, но вы же видели, на какой скорости все это происходило. Как он мог зафиксировать офсайд? Это и есть причина, почему я так сильно симпатизирую лайнсмену. Мы должны максимально почувствовать себя в их шкуре, чтобы понять, почему это так сложно", – цитирует Каррагера fapl, ссылаясь на эфир Monday Night Football.

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Теги
Джейми Каррагер Джейми Каррагер Челси Челси Кардифф Кардифф Англия Кардифф - Челси
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