Карпати вирушили на збори до Туреччини

Ще один клуб української Прем’єр-ліги розпочав підготовку до другої частини сезону.

Схоже, буревії, які останніми тижнями вирували в Карпатах потроху вщухають. Керівництво клубу дійшло згоди з гравцями щодо фінансової складової, відпустило ряд лідерів та легіонерів вільними агентами і сьогодні, 25-го січня, команда вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Футболісти матимуть два місця дислокації: спочатку вони тренуватимуться у Сіде, а згодом переберуться у Белек. Головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є представники молодіжної та юніорської команд.

Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох.

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Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халль, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива.

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Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях.

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Нападники: Кирило Кириленко, Гішам Лейоус, Жоау Діогу, Александру Бойчук.

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Також з командою на збори вирушили екс-захисник Ворскли Андро Гіоргадзе та чемпіон світу у складі збірної України U-20 Олексій Хахльов.

Нагадаємо, Карпати проведуть у Туреччині шість контрольних поєдинків. Зокрема, 29 січня львів’яни зустрінуться зі Слованом (Словаччина), 1 лютого – з командою Серед (Словаччина), 5 лютого зіграють з клубом Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина), 8 лютого їм протистоятиме Металург Бекабад (Узбекистан), 11 лютого запланована гра проти Кеге (Данія) і 14 лютого – з Динамо Брест (Білорусь).

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