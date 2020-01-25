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Карпати вирушили на збори до Туреччини

11:14 694 Читать на русском
Карпати вирушили на збори до Туреччини
Карпати / ФК Карпати

Ще один клуб української Прем’єр-ліги розпочав підготовку до другої частини сезону.

Схоже, буревії, які останніми тижнями вирували в Карпатах потроху вщухають. Керівництво клубу дійшло згоди з гравцями щодо фінансової складової, відпустило ряд лідерів та легіонерів вільними агентами і сьогодні, 25-го січня, команда вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Футболісти матимуть два місця дислокації: спочатку вони тренуватимуться у Сіде, а згодом переберуться у Белек. Головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є представники молодіжної та юніорської команд.

Воротарі: Олег Кудрик, Валентин Горох.

Захисники: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халль, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива.

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях.

Нападники: Кирило Кириленко, Гішам Лейоус, Жоау Діогу, Александру Бойчук.

Також з командою на збори вирушили екс-захисник Ворскли Андро Гіоргадзе та чемпіон світу у складі збірної України U-20 Олексій Хахльов.

Нагадаємо, Карпати проведуть у Туреччині шість контрольних поєдинків. Зокрема, 29 січня львів’яни зустрінуться зі Слованом (Словаччина), 1 лютого – з командою Серед (Словаччина), 5 лютого зіграють з клубом Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина), 8 лютого їм протистоятиме Металург Бекабад (Узбекистан), 11 лютого запланована гра проти Кеге (Данія) і 14 лютого – з Динамо Брест (Білорусь).

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«Карпати» вирушили на збори до Туреччини ⠀ Сьогодні, 25-го січня делегація львівських «Карпат» вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого. У команди буде два місця дислокації: спочатку вони мешкатимуть у Сіде, а згодом переберуться у Белек. Головний тренер «зелено-білих» Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є хлопці з молодіжної та юніорської команди. ⠀ • ВОРОТАРІ: Олег Кудрик, Валентин Горох; ⠀ • ЗАХИСНИКИ: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива; ⠀ • ПІВЗАХИСНИКИ: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях; ⠀ • НАПАДНИКИ: Кірил Кіриленка, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Александру Бойчук. ⠀ Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов. ⠀ Нагадаємо, що у Туреччині «Карпати» проведуть шість спарингів. Перший матч заплановано на 29-е січня, суперником «левів» буде чинний чемпіон Словаччини – братиславський «Слован». Через три дні львів’ян чекатиме спаринг проти іншої словацької команди – «Середь». На 5-е лютого запланована зустріч проти боснійського колективу «Тузла Сіті». 8-го лютого карпатівці зіграють із узбецьким «Металургом» із Бекабаду. 11-го числа «Карпати» гратимуть проти «Кьоге», який представляє другий дивізіон Данії. У заключному поєдинку на турецькій землі підопічні Романа Санжара поміряються силами із чемпіоном Білорусі – брестським «Динамо», гра відбудеться 14-го лютого. ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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