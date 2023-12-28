Карпати згідно з даними аналітичної системи YouControl збільшили статутний капітал з 200 до 400 млн гривень.

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У січні 2022 року умовна вартість клубу зросла з 50 млн гривень до 200 мільйонів – такою вона залишалась до останнього часу. Перед новим календарним роком статутний капітал знову було збільшено – цього разу удвічі.

Також відбулася зміна офіційної електронної пошти. Якщо раніше вона мала назву fckarpaty1963@ukr.net, то нині листи слід надсилати на адресу: fckarpaty2020@ukr.net.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих, і є головним претендентом на вихід в УПЛ.

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