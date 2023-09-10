Карпаты увеличили отрыв благодаря второй подряд осечке конкурента, Нива Т проиграла Подолью – результаты Первой лиги
Состоялись воскресные поединки 7-го тура Первой лиги. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 7-й тур
Группа А
Нива Бузова – Хуст – 2:2
Голы: Паламар, 59, (пен.), Тименко, 82 – Станкович, 21, Борисенко, 67
Подолье – Нива Т – 2:0
Голы: Цыбульник, 27, Назарчук, 39
Группа Б
Горняк-Спорт – Полтава – 1:3
Голы: Эффионг, 20 – Вивдич, 11, Щербак, 54, Перебора, 59, (пен.)
Нива Бузова еще больше отстала от Карпат, разойдясь миром с одним из аутсайдеров группы А – Хустом. Гости вышли вперед в первом тайме, но Нива отыгралась благодаря голу Паламара с пенальти на 59 минуте. Борисенко снова вывел Хуст вперед, но ближе к концу игры Тименко спас ничью для Нивы – уже вторую подряд. Таким образом, команда из Бузовой уже отстает от Карпат на 4 очка – "львы" вчера одолели Агробизнес.
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Тернопольская Нива, несмотря на место среди лидеров группы А, уступила Подолью – Цыбульник и Назарчук принесли победу команде из Хмельницкого. А Полтава в группе Б переиграла Горняк-Спорт – на голы Вивдича, Щербака и Переборы Горняк-Спорт ответил лишь голом Эффионга.
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