Карпати визначились з суперниками на других зборах – одну з команд тренує українець

Львівські Карпати назвали команди, з якими зіграють на других зборах у Туреччині.

У неділю, 3-го лютого, Карпати повернулись до Львова зі зборів у Туреччині. Гравці отримають кілька днів відпочинку, а у четвер, 7-го лютого, вирушать на другий тренувальний збір.

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Під час другого етапу підготовки до весняної частини сезону "зелені леви" проведуть 4 товариські матчі. 10-го лютого Карпати зіграють з мінським Динамо, яке нещодавно очолив українець Роман Пилипчук.

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Другий поєдинок запланований на 13-те число, щоправда суперник наразі уточнюється, 16-го лютого відбудеться гра з Кайратом, а 19-го лютого підопічні Фабрі Гонсалеса зустрінуться з Битовією.