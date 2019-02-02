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Карпати завдяки голу Шведа обіграли серський Напредак

19:10 52 Читать на русском
Карпати завдяки голу Шведа обіграли серський Напредак
Мар'ян Швед / Фото: ФК Карпати

Львівські Карпати здобули мінімальну перемогу у товариському поєдинку.

Товариський матч

Карпати – Напредак – 1:0

Гол: Швед

Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом

Карпати: Пеньков, Сандохадзе, Гуйє, Мегреміч, Бусько, Хонгла, Кльоц, Слива, Варгас, Мякушко, Дебелко.

У першому таймі карпатівці володіли ініціативою і мали кілька непоганих моментів для відкриття рахунку. Спочатку Мякушко вийшов сам на сам із голкіпером, але буквально на мить не встиг до м’яча. Невдовзі вже Варгас із флангу зручно навісив на голову Дебелку, але м’яч після удару Романа трішки розминувся з воротами.

Серби також мали кілька моментів, але в одному з епізодів Герман Пеньков виграв свою дуель в суперника, а в другому Аді Мегреміч не дозволив опоненту пробити зі зручної позиції. Тож на перерву команди пішли із нулями.

А от другий тайм був повністю за Карпатами, які й забили єдиний гол в матчі. Мар’ян Швед, який вийшов на заміну в перерві, отримав м’яча неподалік від карної зони, трішки змістився і в своєму стилі зарядив м’яча без шансів для воротаря.

Товариські матчі

Карпати - Напредак: Субота 02 лютого 2019

Карпати
Матч завершено
1 : 0
Напредак
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