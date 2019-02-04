Карпаты определились с соперниками на втором сборе – одну из команд тренирует украинец

Львовские Карпаты назвали команды, с которыми сыграют на вторых сборах в Турции.

В воскресенье, 3 февраля, Карпаты вернулись во Львов со сборов в Турции. Игроки получат несколько дней отдыха, а в четверг, 7 февраля, отправятся на второй тренировочный сбор.

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Во время второго этапа подготовки к весенней части сезона "зеленые львы" проведут 4 товарищеских матча. 10-го февраля Карпаты сыграют с минским Динамо, которое недавно возглавил украинец Роман Пилипчук.

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Второй поединок запланирован на 13-е число, правда соперник пока что уточняется, 16-го февраля состоится игра с Кайратом, а 19-го февраля подопечные Фабри Гонсалеса встретятся с Битовией.