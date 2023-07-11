"Чесно кажучи, я не звертаю уваги на те, що ми десь там виграли. Мені головне – якість гри. Моментами непогано, але то ще далеко не те, що мені би хотілося. Працюємо далі, команда, як бачите, практично нова. Треба час, щоб зігралися. Але, повторюся, моментами що з Кривбасом, що сьогодні, було непогано.

Карпати здолали Металіст у "дербі Маркевича", Зоря продовжила переможну ходу: спаринги українських клубів

Спаринги хороші, проти Карпат серйозно налаштовуються навіть команди Першої ліги, вже за еліту не говорю. Але це добре на зборах, що є така конкуренція. Команди просто так не відбувають номер проти нас. Нам якраз це підходить.

Чи задоволений складом, який сьогодні є в Карпатах? Я вже казав, що команда нова, треба час, але, в принципі, ми завершили комплектацію. Можливо, ще хтось один з'явиться, а так цими людьми ми будемо грати перше коло. Чи задоволений? Покаже час. Але я ніколи не роблю якихось висновків зі зборів. Головне – щоб ми рухалися вперед.

Голи нападників у кожному матчі? Хотілося б, щоб вони забивали і в чемпіонаті. Форвард має забивати голи, поки що так воно і є. Ігор, молодий Сидун з команди U-19. Ще би хотілося, щоб середина поля активніше атакувала ворота, але це повинно прийти з часом", – розповів Маркевич в ефірі YouTube-каналу Металіста.

Нагадаємо, Карпати, які офіційно підписали аж 16 новачків, стартують у Першій лізі матчем проти Хуста (базова дата 1-го туру – 28 липня).

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