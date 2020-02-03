Карпати не будуть підписувати Аржанова – на перегляд прибув інший потенційний новачок

На тренувальному зборі в Туреччині до львівських Карпат приєднався півзахисник з досвідом виступів за кордоном.

Екс-гравець одеського Чорноморця Володимир Танчик прибув до тренувального табору "зелено-білих", інформує офіційний сайт львівського клубу. 28-річний футболіст раніше також виступав за Севастополь, Олімпік, польські Рух, Гурнік і Стоміль.

Санжар виділив пріоритетні позиції, над якими Карпати працюють на трансферному ринку

Також Карпати повідомили, що Володимир Аржанов, який тренувався з "левами" минулого тижня, покинув розташування команди. Нагадаємо, що Карпати нещодавно оголосили про підписання грузинського захисника Андро Гіоргадзе та чемпіона світу U-20 Олексія Хахльова.

До слова, на зборах у Туреччині "зелено-білі" провели вже два контрольні матчі – перемога над Середом та нічия зі Слованом.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє