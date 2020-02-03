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Карпати не будуть підписувати Аржанова – на перегляд прибув інший потенційний новачок

14:41 662 Читать на русском
Карпати не будуть підписувати Аржанова – на перегляд прибув інший потенційний новачок
Володимир Танчик / ФК Карпати

На тренувальному зборі в Туреччині до львівських Карпат приєднався півзахисник з досвідом виступів за кордоном.

Екс-гравець одеського Чорноморця Володимир Танчик прибув до тренувального табору "зелено-білих", інформує офіційний сайт львівського клубу. 28-річний футболіст раніше також виступав за Севастополь, Олімпік, польські Рух, Гурнік і Стоміль.

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Також Карпати повідомили, що Володимир Аржанов, який тренувався з "левами" минулого тижня, покинув розташування команди. Нагадаємо, що Карпати нещодавно оголосили про підписання грузинського захисника Андро Гіоргадзе та чемпіона світу U-20 Олексія Хахльова.

До слова, на зборах у Туреччині "зелено-білі" провели вже два контрольні матчі – перемога над Середом та нічия зі Слованом.

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Зимові збори Володимир Аржанов Володимир Аржанов Карпати Карпати Володимир Танчик Володимир Танчик
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