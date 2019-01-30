Карпати у спарингу поступились Ягеллонії

Львівські Карпати у товариському матчі мінімально програли польській Ягеллонії.

Товариський матч

Карпати – Ягеллонія – 0:1

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Завдяки щасливому збігу обставин поляки повели в рахунку вже на початку матчу. Після виконання кутового м’яч опинився в натовпі гравців і хтось таки заштовхав його у ворота, хоча автора гола визначити так і не вдалося.

Після цього Карпати повністю заволоділи ініціативою. Хонгла мав дві можливості відзначитися, а крім нього близькими до гола були Мякушко та Кльоц.

У другому таймі "левам" не вдалося зрівняти рахунок попри достатню кількість гольових моментів.

Наступний і завершальний матч на першому зборі "зелено-білі" проведуть проти сербського Напредака, матч відбудеться 2 лютого.