Карпаты в спарринге уступили Ягеллонии

Львовские Карпаты в товарищеском матче минимально проиграли польской Ягеллонии.

Товарищеский матч

Карпаты – Ягеллония - 0: 1

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Благодаря счастливому стечению обстоятельств поляки повели в счете уже в начале матча. После выполнения углового мяч оказался в толпе игроков и кто-то затолкал его в ворота, хотя автора гола определить так и не удалось.

После этого Карпаты полностью завладели инициативой. Хонгла имел две возможности отличиться, а кроме него близкими к голу были Мякушко и Клёц.

Во втором тайме "львам" не удалось сравнять счет несмотря на обилие голевых моментов.

Следующий и заключительный матч на первом сборе "зелено-белые" проведут против сербского Напредака, матч состоится 2 февраля.