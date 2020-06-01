Карпати прояснили ситуацію щодо дотримання медичного протоколу при тестуванні гравців на коронавірус

У львівському клубі заперечили інформацію про відсутність акредитації у клініці, де гравців Карпат перевіряли на наявність вірусу.

"Жодних зауважень чи додаткових рекомендацій з мого боку немає, оскільки, як на мене, Карпати зробили все чітко і правильно. Усі норми та вимоги Карпатами було дотримано", – заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий для офіційного сайту "левів".

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Разом з очільником УПЛ погодився і секретар спортивного-медичного комітету УАФ Максим Бецко, який також підтвердив дотримання медичного протоколу з боку львівського клубу.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували.

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