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Прийма розповів про стан інфікованих гравців у Карпатах

19:47 436 Читать на русском
Прийма розповів про стан інфікованих гравців у Карпатах
Фото ФК Карпати

Захисник Карпат Василь Прийма поділився інформацією про повторне тестування гравців у львівському клубі.

"Нічого незвичайного, просто дотримувалися дистанції, заходили по черзі. Взяли мазок з горла, тепер чекаємо результатів.

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Новина неприємна, але що поробиш. Спілкуємося з хлопцями, у яких підтвердили коронавірус. Вони почуваються нормально, без симптомів.

Результати тестування будуть через 2-3 дні. Ми зараз на самоізоляції, чекаємо результатів. Зрозуміло, що трохи паніка, береженого бог береже", – розповів Прийма для ТК Футбол.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували.

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Теги
Василь Прийма Василь Прийма Карпати Карпати коронавірус
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