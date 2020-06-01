Прийма розповів про стан інфікованих гравців у Карпатах

Захисник Карпат Василь Прийма поділився інформацією про повторне тестування гравців у львівському клубі.

"Нічого незвичайного, просто дотримувалися дистанції, заходили по черзі. Взяли мазок з горла, тепер чекаємо результатів.

Карпати – Маріуполь: львів'яни не оскаржуватимуть можливу технічну поразку

Новина неприємна, але що поробиш. Спілкуємося з хлопцями, у яких підтвердили коронавірус. Вони почуваються нормально, без симптомів.

Результати тестування будуть через 2-3 дні. Ми зараз на самоізоляції, чекаємо результатів. Зрозуміло, що трохи паніка, береженого бог береже", – розповів Прийма для ТК Футбол.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат