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Ящишин: Карпати попросять УПЛ та УАФ про перенесення матчів

17:39 160 Читать на русском
Ящишин: Карпати попросять УПЛ та УАФ про перенесення матчів
Ростислав Ящишин / фото: ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував спалах коронавірусу серед гравців та працівників клубу і запропонував варіант з проведенням матчів за участю львів'ян.

"Футбол відходить на задній план, потрібно вирішувати питання щодо здоров'я наших гравців і працівників. У мене з'явилася думка, що потрібно зібрати всіх здорових футболістів, закрити на базі, додати гравців дубля, U-19 і продовжувати чемпіонат. Але, напевно, це була поспішна думка. Тому що лікарі не радять це робити. Ми все одно змушені всі піти на двотижневий карантин – і ті, хто інфікований, і ті, хто ні.

Карпати офіційно пішли на двотижневий карантин через коронавірус

Зараз ми змушені були скасувати весь тренувальний процес, змусити всіх бути в самоізоляції і під контролем медиків. Продовжувати зараз чемпіонат ми не можемо, незважаючи на наше велике бажання.

Як тільки двотижневий карантин завершиться, ми плануємо догравати. Будемо просити УПЛ і УАФ, щоб наші матчі з Ворсклою та СК Дніпро-1 перенесли. Тому що ми зараз просто фізично не можемо грати.

Якщо після завершення карантину у нас будуть значно кращі результати за тестами, ми будемо готові будь-якими складами дограти цей чемпіонат до кінця", – наводить слова Ящишина Футбол News.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя.

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Ростислав Ящишин коронавірус Карпати Карпати
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