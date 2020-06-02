Ящишин: Карпаты попросят УПЛ и УАФ о переносе матчей

Испонительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал вспышку коронавируса среди игроков и работников клуба и предложил вариант с проведением матчей с участием львовян.

"Футбол отходит на задний план, нужно решать вопрос о здоровье наших игроков и работников. У меня появилась мысль, что нужно собрать всех здоровых футболистов, закрыть на базе, добавить игроков дубля, U-19 и продолжать чемпионат. Но, наверное, это была поспешная мысль. Потому что врачи не советуют это делать. Мы все равно вынуждены все пойти на двухнедельный карантин – и те, кто инфицирован, и те, кто нет.

Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Сейчас мы вынуждены были отменить все тренировочный процесс, заставить всех быть в самоизоляции и под контролем медиков. Продолжать сейчас чемпионат мы не можем, несмотря на наше большое желание.

Как только двухнедельный карантин завершится, мы планируем доигрывать. Будем просить УПЛ и УАФ, чтобы наши матчи с Ворсклой и СК Днепр-1 перенесли. Потому что мы сейчас просто физически не можем играть.

Если после завершения карантина у нас будут значительно лучшие результаты по тестам, мы будем готовы любыми составами доиграть этот чемпионат до конца", – приводит слова Ящишин Футбол News.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 в Карпатах команда не смогла провести поединок 24-го тура против Мариуполя.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат