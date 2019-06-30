Карпати програли Шахтарю у драматичному фіналі чемпіонату України U-15

"Гірники" вирвали перемогу у своїх однолітків зі львівської команди.

Чемпіонат України U-15, фінал

Карпати U15 – Шахтар U15 – 2:3

Голи: Добрянський, 19, Холод, 65, – Лосенко, 22, Борисенко, 44, Христенко, 69

Юні гравці влаштували справжню битву за звання чемпіона. Матч нагадував гойдалки, перевага в рахунку переходила від однієї команди до іншої. Зрештою, трохи більше пощастило підопічним Геннадія Зубова, які вдруге поспіль виграли для Шахтаря титул найкращого клубу у цій віковій категорії.

Дитяча команда Динамо здобула перемогу на міжнародному турнірі в Польщі – на шляху до тріумфу був обіграний МЮ

На церемонії нагородження індивідуальними призами були відзначені найкращий гравець турніру Олег Пушкарьов, найкращий воротар Денис Барченко і найкращий півзахисник Іван Лосенко.