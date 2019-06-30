Карпаты проиграли Шахтеру в драматическом финале чемпионата Украины U-15

"Горняки" вырвали победу у своих сверстников из львовской команды.

Чемпионат Украины U-15, финал

Карпаты U15 – Шахтер U15 – 2:3

Голы: Добрянский, 19 Холод, 65 – Лосенко, 22, Борисенко, 44, Христенко, 69

Юные игроки устроили настоящую битву за звание чемпиона. Матч напоминал качели, преимущество в счете переходило от одной команды к другой. В конце концов, немного больше повезло подопечным Геннадия Зубова, которые второй раз подряд выиграли для Шахтера титул лучшего клуба в этой возрастной категории.

Детская команда Динамо одержала победу на международном турнире в Польше – на пути к триумфу был обыгран МЮ

На церемонии награждения индивидуальными призами были отмечены лучший игрок турнира Олег Пушкарев, лучший вратарь Денис Барченко и лучший полузащитник Иван Лосенко.