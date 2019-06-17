Дитяча команда Динамо здобула перемогу на міжнародному турнірі в Польщі – на шляху до тріумфу був обіграний МЮ

Юні динамівці вже звикають до великих перемог на міжнародній арені.

Динамо U-11 здобуло чемпіонський титул на турнірі Murapol Cup, який відбувався в Кракові, інформує сайт столичного клубу.

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Спочатку українські хлопчаки впевнено перемогли Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0 (обидва м'ячі записав на свій рахунок Кирило Рибак). У півфіналі кияни виявилися сильнішими за польську Ягеллонію з міста Білосток.

У вирішальному матчі динамівці зустрілися із румунським ЧФР Клуж, якому поступилися на груповому етапі 0:1. "Біло-сині" змогли взяти реванш, перемігши у напруженому матчі завдяки серії пенальті.

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Нападник Динамо U-11 Кирило Рибак отримав "золотий бутс" дитячого турніру.