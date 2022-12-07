Карпати повідомили про смерть свого фаната на війні з Росією
17:27 - Читать на русском
Велика родина вболівальників львівських Карпат зазнала нової непоправної втрати.
"Стало відомо, що 6 грудня, на День ЗСУ, загинув фанат львівських Карпат Ярослав Корда. Дякуємо батькам Героя за патріотичне виховання. Дякуємо за підтримку футбольного клубу Карпати! Дякуємо за жертовність у боротьбі за перемогу України! Вічна пам'ять!" – йдеться на офіційному сайті львівського клубу.
Подробиці жодо місця і обставин трагедії наразі невідомі. На жаль, це далеко не перша втрата серед фанатського руху Карпат та інших українських клубів.
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