Гуйє: Коли почув, що є варіант з Карпатами, то взагалі не вагався

Сенегальський захисник Папа Гуйє прокоментував підписання контракту з львівськими Карпатами.

"Як тільки я дізнався про можливість підписання контракту з Карпатами, то навіть довго не думав. Знаю, що це серйозна команда. Ще з часів виступів за Металіст львів’яни запам’яталися мені особливо – проти них завжди було складно і непросто грати. Ми знали, що кожен матч з Карпатами – особливий і дуже цікавий.

Папа Гуйє перейшов у Карпати

Не казатиму, що готовий зіграти всі 90 хвилин хоч завтра, але це питання часу. Однак мені треба всього лиш кілька тренувань і я буду готовий повністю. Так, я не грав, зате не переставав тренуватися і постійно вдома підтримував свою фізичну форму. Не переживаю стосовно фізичної витривалості – переконаний, що надолужу втрачене дуже швидко.

Мені прикро, що Карпати перебувають на десятій позиції. Проте я бачив кілька останніх поєдинків своєї нової команди – я помітив потенціал і переконаний, що ці хлопці здатні на кращі результати. Дуже хочу допомогти Карпатам і ми всі разом повинні добре попрацювати і отримати хороший результат. Наше завдання – тішити вболівальників. Сподіваюся, що ми його успішно виконуватимемо", – цитує Гуйє офіційний сайт Карпат.

Завтра, 3 листопада, Карпати зустрінуться з донецьким Олімпіком у рамках 14 туру УПЛ. Початок гри – о 19:30.

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