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Олександрія отримала дозвіл дозаявляти новачків, – Бурбас

16:25 427 Читать на русском
Олександрія отримала дозвіл дозаявляти новачків, – Бурбас
Гравці Олександрії / Reuters

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас підтвердив, що Олександрія зможе реєструвати гравців.

Олександрія погасила свій борг перед екс-гравцем Йосипом Барішічем та отримала дозвіл на реєстрацію новачків, інформує журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері.

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"Борг погашений, трансферний бан знятий. Олександрія сьогодні офіційно дозаявляє усіх зимових новачків", – зазначив Бурбас.

Нагадаємо, Олександрія отримала трансферний бан через заборгованість перед хорватом Йосипом Барішічем, який виступав за команду в сезоні 2011/12 та відіграв всього 5 матчів.

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Теги
Трансфери Ігор Бурбас Трансфери чемпіонату України Йосип Барішіч Йосип Барішіч Олександрія Олександрія
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