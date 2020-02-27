Карпаты подписали игрока с опытом выступлений в Италии

Львовские Карпаты объявили о подписании опытного защитника Василия Приймы.

Василий Прийма стал игроком Карпат, сообщает официальный сайт львовян.

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Соглашение с защитником рассчитано до конца текущего сезона. Прийма будет выступать за "львов" под 44 номером.

Отметим, что украинец выступал за донецкий Металлург и Зарю в Украине и за итальянские Торино и Фрозиноне. Последним клубом Приймы стал солигорский Шахтер, который тренирует Юрий Вернидуб.

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