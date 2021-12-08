"Свіжа кров потрібна будь-якій команді, хоч би якою вона була. Потрібно, щоб команда освіжалася. Поки що не можу сказати, з ким конкретно йдуть переговори. Можу лише сказати, що орієнтуємось на якісних гравців.

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Андрій Тлумак знає, в якому бюджеті він працює. Конкретні цифри не можу називати, але названі раніше у ЗМІ зарплати (50 тисяч грн плюс 10 тисяч бонусами – прим.) близькі до правди. Це середня заробітна плата. Думаю, за зимовий період ми серйозно посилимося. У тому числі гравцями Першої ліги та УПЛ. Засновники повністю виконують свої зобов'язання, включаючи фінансові.

Все йде за затвердженим планом. Наприклад, триває будівництво бази у селі Бартатів під Львовом. Там уже заливають перекриття між першим та другим поверхами. Процес триває з невеликим відставанням, але наступного року влітку плануємо відкриття. Кошти на її будівництво вже закладено до бюджету клубу", – зазначив Білоус у коментарі Tribuna.

Додамо, що Карпати наразі лідирують у групі А Другої ліги, маючи в активі 48 очок, та випереджають Лівий берег на 2 пункти.

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